Intesa Sanpaolo | nell' app spunta lo strano file rutto mp3 Che cosa sappiamo

Milano, 19 dicembre 2024 – L’app di home banking di, che qualche settimana fa è rimasta inaccessibile ai clienti per problemi tecnici nel giorno dell’accredito delle pensioni, avrebbe un peso ingiustificato sulla memoria dei cellulari. E sarebbe anche colpa di un “.mp3”. È quanto emerge dall’analisi di Emerge Tools, azienda specializzata’ottimizzazione delle applicazioni, che ha pubblicato il report riguardanteMobile sui propri profili X e Threads. L’analisi arriva dopo la segnalazione di un utente, che ha taggato l’azienda sui social, scrivendo: “Questa app di banking (Mobile) sta rimuovendo alcune funzionalità e allo stesso tempo aumentando di volume. Come è possibile?”. Secondo i dati condivisi da ET, l’app della banca italiana occuperebbe quasi 700 MB, un peso piuttosto importante per la memoria di un normale smartphone.