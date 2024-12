Biccy.it - Il vero motivo per cui Lorenzo ha lasciato Shaila: la confessione

Leggi su Biccy.it

Dopo innumerevoli alti e bassiSpolverato eGatta sembrava avessero trovato un equilibrio, ma ieri notte il gieffino ha deciso di lasciare la sua compagna.ha spiegato che non si sente pronto, ma oggi è arrivato ildi questa scelta.si è confidato con Eva Grimaldi e ha confessato che a lui piace flirtare, che è uno spirito libero e che pochi mesi prima di entrare al Grande Fratello aveva chiuso un’altra relazione.Che Spolverato sia costruito, che stia giocando e abbia le sue strategia è chiaro a tutti, ma in questo caso mi pare sincero. Questo potrebbe essere ilper cui ha deciso di mettere un freno alla sua turbolenta relazione conGatta.Spolverato e ilper cui ha mollatoGatta.“Io mi sono innamorato di lei dal secondo giorno, ma siamo troppo uguali, poi cozziamo e non è cos atra noi.