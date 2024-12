Formiche.net - I sogni di Putin contro la realtà dei fatti. Come sta davvero la Russia oggi

Leggi su Formiche.net

La formula era quasi obbligata: va tutto bene, nessun problema. Vladimirha scelto di aprire la sua conferenza stampa di fine anno affermando che due anni e mezzo di guerra mossal’Ucraina non hanno piegato l’economia della Federazione. Anzi. Gli obiettivi del Cremlino sono prossimi dall’essere raggiunti. “L’economia russa è stabile, malgrado le minacce esterne. Il Pil è cresciuto di circa l’8% in due anni, negli Stati Uniti è del 5-6%, nell’eurozona è dell’1%. Nella principale economia dell’eurozona, la Germania, è dello 0% e sembra che sarà dello 0% anche l’anno prossimo”. E ancora, “l’anno scorso,sapete, abbiamo avuto una crescita economica del 3,6%, quest’anno sarà del 3,9% e forse anche del 4%”.Un libro dei, se non altro perché le cose stanno molto diversamente.