361magazine.com - Grande Fratello, Lorenzo lascia Shaila. L’assurda motivazione

hatocon unaassurda. lei in lacrime ha inveito contro Helena e Amandaprima hanno limonato davanti agli altri inquilini, poi la lite e addirittura la separazione con: “Ti lascio perché ti amo troppo“. Sono queste le parole ditroppo geloso dell’ex velina per continuare la relazione. Tutto è accaduto nella tarda serata di ieri.I due da soli fuori hanno parlato eha ammesso di non essere pronto per la relazione con: “Non sono pronto, non so come gestire. Io ti voglio bene questo devi sempre ricordarlo. Non si può andare avanti, non c’è un modo per essere felici entrambi, inutile arrivare agli estremi dell’odio, perché una sera sì ed una sera sì c’è un atteggiamento dei due che è troppo.