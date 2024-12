Ilrestodelcarlino.it - Garisenda, rebus sulla tempistica dopo l’ok delle Belle Arti

Bologna, 19 dicembre 2024 – Eppure ancora pende. Per capire nel dettaglio cosa racconterà il 2025 (e tutti gli anni a venire)c’è ancora da aspettare. La Soprintendenza ha esaminato il progetto di fattibilità tecnico-economica per la messa in sicurezza della torre, elaborando prescrizioni che dovranno essere recepite nel progetto esecutivo. Il rendering dei tralicci applicati alla. La struttura dovrebbe essere alta 18 metri da terra Tutto ruota intorno allo stesso aspetto: servono più dettagli e più specifiche per autorizzare e dare il via alla fase esecutiva. Tradotto: i tempi sembrano destinati a dilatarsi. E ci sarà da pazientare per vedere (altri) cantieri in azione, ipotizzati per l’inizio del 2025, con l’obiettivo di rafforzare il monumento e scongiurare un rischio crollo.