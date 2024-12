Fondazione Open prosciolti Renzi Boschi Lotti e gli altri imputati nell’inchiesta per finanziamento illecito ai partiti

Leggi su Open.online

Matteo, Maria Elena, Lucae gliottosullaperaisono stati tutti. Lo ha deciso la giudice dell’udienza preliminare di Firenze Sara Farini, respingendo la testi dei pm. Per l’accusa, lanata per sostenere le iniziative politiche dell’ex premier nel periodo in cui era segretario del Partito democratico, sarebbe stata utilizzata come uno strumento del partito, in particolare della corrente legata a. Il presidente era l’avvocato Alberto Bianchi e nel cda sedevano gli ex ministri Maria Elenae Luca, insieme all’imprenditore Marco Carrai. I pm ipotizzavano i reati di traffico di influenze, corruzione, autoriciclaggio ed emissione di fatture per operazioni inesistenti.