Fiumicino cresce con sostenibilità e innovazione | approvato il Bilancio 2025 2027

Leggi su Ilfaroonline.it

, 19 dicembre 2024 – È statoin Consiglio Comunale ildi Previsione, uno dei documenti più importanti per l’amministrazione e per la crescita della città e il sindaco Mario Baccini ha ricordato in aula i come questo non rappresenti solo un atto contabile, ma soprattutto un piano strategico, volto a realizzare gli obiettivi e rispondere alle esigenze di tutti i cittadini di.“Ildi Previsione è il documento principe di ogni amministrazione, fondamentale per il futuro della nostra comunità – ha esordito il Sindaco -. Abbiamo lavorato per tutelare l’equilibrio tra il mantenimento dei servizi essenziali e l’avvio di progetti ambiziosi, senza mai perdere di vista le reali necessità dei cittadini.”Il Primo Cittadino ha sottolineato che tra le priorità delci sono interventi concreti per il miglioramento delle condizioni di vita dei residenti, come la manutenzione delle strade, l’illuminazione pubblica, la riqualificazione dei parchi, il potenziamento della raccolta differenziata e la promozione all’utilizzo di energie rinnovabili.