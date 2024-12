Ilrestodelcarlino.it - Coppa Italia amara per la Cbf. Busto Arsizio passa al tie-break

FUTURA3 CBF BALDUCCI MACERATA 2 FUTURA GIOVANI: Orlandi 10, Rebora 16, Monza 3, Enneking 19, Kone 8, Zanette 15, Cecchetto (L), Zakoscielna 4, Landucci 1, Baratella. Non entrate: Del Freo, Brandi, Osana (L), Spiriti. All. Beltrami. CBF BALDUCCI HR MACERATA: Decortes 21, Bulaich Simian 4, Mazzon 11, Bonelli, Battista 13, Caruso 5, Bresciani (L), Fiesoli 8, Sanguigni 1, Morandini, Allaoui, Orlandi. Non entrate: Busolini, Capodacqua (L). All. Lionetti. Arbitri: Pescatore, Mannarino. Parziali: 25-19, 18-25, 23-25, 25-17, 15-10. Si ferma ai quarti l’avventura inA2 della Cbf Balducci, che lotta fino al tiesul campo della Futura Giovani, capolista del girone B in campionato. Avanti 2-1, le arancionere non piazzano la zampata nel quarto set e nella seconda parte del tie, a differenza delle lombarde che si qualificano per la semifinale dove affronteranno San Giovanni in Marignano.