Conference League 2024 2025 | programma date e sorteggio sedicesimi e ottavi con la Fiorentina

Leggi su Sportface.it

Ci siamo: si entra nel vivo dellae laè la rappresentante italiana anche in questa edizione, dopo le due finali consecutive, purtroppo tutte e due perse, delle scorse annate. E’ terminata giovedì 19 dicembre la fase del maxi girone, che a differenza di Champions ed Europaconstava di sei e non otto partite, e nella serata interamente dedicata alla terza competizione Uefa sono arrivati i verdetti per la composizione definitiva del tabellone tennistico della fase a eliminazione diretta. Andiamo a scoprire qualcosa di più, ricordando come la, grazie al pari di Guimaraes, entrerà in gioco direttamente agli, saltando così gli spareggi.Il torneo proseguirà a febbraio con la fase degli spareggi, dove si sfideranno le squadre giunte dal nono al ventiquattresimo posto.