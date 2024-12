Liberoquotidiano.it - C.sinistra: Bettini, 'per area liberal democratica si parta dal basso non dai nomi'

Leggi su Liberoquotidiano.it

Roma, 19 dic. (Adnkronos) - "L'esigenza, nel campo alternativo alla destra, della costituzione di un'e di centro è stata da me segnalata ormai molti anni fa, tra i primi. Non con grandi riscontri. Ma il fatto che oggi tanti autorevoli protagonisti del dibattito politico convergano su di essa è già una buona notizia. Non credo che sia in collisione con un processo di rafforzamento del Partito democratico. Sono girati molti. Ciò da qualcuno è stato considerato un difetto e il sintomo di improvvisazione. Al contrario, cerco di vedere, anche in questo caso, gli aspetti positivi. Le personalità, infatti, interessate, o indicate, sono di altissimo livello. Da Rutelli a Sala, fino all'emergere di un uomo di valore, di tempra morale e dalle capacità di governo come Ernesto Ruffini.