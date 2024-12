Thesocialpost.it - Ascoli Piceno, marito uccide a coltellate la moglie davanti ai figli e tenta il suicidio

Un tragico episodio di violenza si è consumato questa mattina, poco prima delle 7, a Ripaberarda, nel comune di Castignano (). Un uomo ha ucciso lae successivamente hato di togliersi la vita utilizzando la stessa arma per tagliarsi le vene. Attualmente si trova ricoverato in ospedale, mentre per la donna non c’è stato nulla da fare: è morta a causa delle ferite riportate.In casa, durante il dramma, erano presenti anche idella coppia, ora affidati ai servizi sociali e assistiti dalle autorità locali. La dinamica dell’accaduto è ancora oggetto di indagine da parte dei carabinieri di Ripaberarda, supportati dai colleghi del comando provinciale di.Le cause della lite che ha condotto al gesto estremo rimangono al momento sconosciute.