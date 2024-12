Vi devo dire di papà Belen Rodriguez l’annuncio ufficiale dopo l’incidente di Gustavo

Leggi su Caffeinamagazine.it

La famiglia diè stata colpita da una brutta notizia ad inizio mese, infatti il 5 dicembre ilè rimasto ferito in modo seria in seguito ad un incendio in un capannone di Gallarate (Varese). Ha avuto ustioni sulle braccia e sul volto ed è stato portato immediatamente in ospedale per le cure del caso. La figlia ha adesso rotto il silenzio, dando aggiornamenti sulla salute dell’uomo.aldiha fatto preoccupare tutti, in primis ovviamente i familiari della showgirl argentina tra cui mamma Veronica Cozzani e la sorella Cecilia.fortunatamente era riuscito ad uscire dalla struttura, nonostante le fiamme lo avessero avvolto. Ed era stato soccorso il prima possibile per evitare conseguenze fatali. Ora la conduttrice ha dato altre notizie.