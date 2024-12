Nerdpool.it - The Precinct svela le limited edition e apre i preorder

Riporta la legge e l’ordine ad Averno City! I pre-order per l’attesissima edizione fisica limitata di Thesono ora aperti. Averno City, 1983. Le bande dominano le strade e tuo padre giace inquieto nella sua tomba. Ripulisci la città, scopri la verità e lanciati in emozionanti inseguimenti attraverso ambienti distruttibili in questo gioco di polizia sandbox d’azione neo-noir.Immergiti nel cuore di Averno City con bonus esclusivi che ti faranno immergere nell’affascinante mondo di The.L’edizione limitata di Theinclude:CustodiaSteelbookColonna sonora originale digitalePoster con mappa della cittàQuesta edizione fisica di Thesarà lanciata nella prima metà del 2025 su PlayStation 5 e Xbox Series.A proposito di TheSei l’agente Nick Cordell Jr.