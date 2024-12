Nerdpool.it - Spider-Man 4: il ruolo di Zendaya sarà drasticamente ridotto?

I fan dipotrebbero restare delusi dal suoin-Man 4. Secondo nuovi report, l’attrice avrà una presenza molto limitata nel prossimo capitolo con Tom Holland. Ma quali sono i motivi dietro questa scelta? Scopriamolo insieme.in-Man 4: unminore per MJStando a quanto riportato dal noto insider Jeff Sneider,apparirà in-Man 4, ma il suo“severamente”. La principale ragione sembrerebbe essere la fitta agenda lavorativa dell’attrice., impegnata nella serie HBO Euphoria, girerà dal febbraio al luglio del 2025. Parallelamente, le riprese di-Man 4 inizieranno a giugno e proseguiranno fino a ottobre. Come se non bastasse, l’attricecoinvolta anche in Dune: Messiah, il terzo capitolo della saga cinematografica di Denis Villeneuve, previsto per il periodo settembre-gennaio 2026.