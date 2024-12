Fanpage.it - Pornhub blocca il suo sito in un intero Stato: potrebbe succedere anche in Italia

Leggi su Fanpage.it

Il 1° gennaio 2025 in Florida verrà introdotto un sistema di age verification per controllare l'età degli utenti che accedono a siti con materiali per adulti. Un filtro che verrà applicato a diverse tipologie di piattaforme, come quelli di scommesse o di pornografia.ha già chiarito che nei Paesi in cui vengono introdotti filtri del genere la sua posizione resterà sempre la stessa: chiudere del tutto.