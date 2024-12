Lanazione.it - Odisseo: il romanzo d'esordio di Andrea Ferrini tra violenza e disturbo bipolare

Una persona sola con dentro "un condominio" di persone. E la, che eserciterà in crescendo, e il male di vivere che lo affligge senza soluzione di continuità, cui si aggiunge un conclamato. Lui èStanziale, un nome una contraddizione e probabilmente la sua stessa condanna, protagonista dell’letterario dell’avvocatodal titolo "" (Gruppo Albatros Il Filo, 2024). Non un giallo, non un noir, "" è una storia a tinte pulp che racconta dell’inarrestabile altalena che si muove dentro un uomo, spingendolo a gesti forti ed estremi. "Il protagonista è autore di quattro omicidi, verso i quali non sviluppa alcun tipo di pentimento fatta eccezione per uno di questi – spiega l’autore –. Uccidendo,vive una sorta di catarsi, una purificazione.