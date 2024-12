Scuolalink.it - Nuovi fondi PNRR per il potenziamento dei PCTO nelle scuole superiori

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha annunciato un nuovo stanziamento di 30 milioni di euro destinati aldei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (). Questo intervento, parte del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (), mira a garantire agli studenti dellestrumenti efficaci per orientarsi nel proprio percorso formativo e professionale. Un sistema educativo centrato sullo studente Valditara ha sottolineato l’importanza dell’investimento nell’orientamento e nella personalizzazione degli apprendimenti per costruire un sistema scolastico che metta al centro lo studente. “Fornire pari opportunità di successo formativo e crescita personale significa valorizzare le capacità individuali e favorire scelte consapevoli sia per il proseguimento degli studi che per il mondo del lavoro,” ha dichiarato il Ministro, evidenziando il ruolo strategico delnel raggiungimento di questi obiettivi.