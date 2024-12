Ilrestodelcarlino.it - Natale solidale a Macerata: pranzo e attività per le famiglie meno abbienti

Dovrà essereper tutti. Daldel 24 dicembre - promosso dal Jungle Club (Circolo Jungle aps) con la Croce Rossa, la Caritas e il Centro di ascolto e di prima accoglienza odv, la Fondazione Girolamo Colonna, la Croce Verde, la Pro Loco, l’Anteas eSoccorso, e patrocinato dal Comune - allemesse in campo dalle associazioni cittadine, come la distribuzione di giocattoli e panettoni, sarà festa anche per le. "Le richieste di aiuto sono in aumento – esordisce Raffaele Belogi, presidente del comitato didella Croce Rossa –. Ilè un periodo particolare e la nostra attenzione è quella di cercare di aiutare le persone a viverlo in maniera quanto più possibile serena. Ad esempio regaleremo e distribuiremo i giochi ai bambini delleche assistiamo.