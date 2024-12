Rompipallone.it - Milan, rivoluzione continua: Fonseca tagli altri big

Ultimo aggiornamento 18 Dicembre 2024 9:16 di Paolo SiottoDopo il pareggio col Genoa, ilsi appresta ad affrontare l’Hellas Verona: epensa ad altre esclusioni eccellentiDopo l’esclusione di Theo Hernandez in occasione della partita col Genoa dopo le polemiche post partita con la Stella Rossa, Paulopensa ad’ per l’imminente partita di campionato con l’Hellas Verona.Nel giorno dedicato alle celebrazioni della gloriosa storia rossonera, ilha schierato contro il Genoa la formazione più giovane dell’intera stagione, con una età media di 24 anni e 258 giorni. Un dato simile risaliva ad oltre un anno e mezzo fa, quando contro la Cremonese i rossoneri avevano schierato una squadra ancora più “verde”, con un’età media di 24 anni e 165 giorni. Dunque, se il glorioso passato sembra essere ormai un lontano ricordo, illavora in ottica futuro puntando sui giovani talenti cresciuti in casa.