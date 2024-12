Spazionapoli.it - Mercato, svelato il doppio colpo per la difesa: uno arriva a giugno

Acquisti Napoli –in diretta una novità legata alla campagna acquisti del club partenopeo: particolare all’attenzione al reparto difensivo a disposizione di Antonio Conte.Quali saranno i prossimi acquisti che la SSC Napoli effettuerà nei prossimi mesi? I tifosi, a poco meno di due settimane dall’inizio della sessione invernale, non fanno altro che chiedersi quali saranno i giocatori su cui Giovanni Manna (direttore dell’area sportiva del club azzurro, ndr) punterà in vista di gennaio, ma anche del prossimo. È noto, infatti, che gennaio è spesso una sorta di tappa interlocutoria per l’estate, quando gli affari che vengono messi a segno sono, di solito, più corposi.Ed è tra gennaio eche il Napoli potrebbe pensare di puntellare la. Unè praticamente urgente, considerando che la tempistica relativa all’infortunio di Alessandro Buongiorno non è precisa.