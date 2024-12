Panorama.it - Manovra, non solo bonus e taglio del cuneo fiscale. Ecco i principali provvedimenti

Dopo intense giornate di revisioni in sede di Commissione Bilancio, è finalmente arrivato il via libera allafinanziaria. Sarebbe dovuta arrivare oggi in aula, verrà invece esaminata domattina alle 8, a seguire verrà posta la fiducia per il voto di venerdì alla Camera. Il via libera definitivo in Senato dovrebbe dunque arrivare dopo Natale, salvo nuovi ritardi.Terminato l’esame degli emendamenti alla Legge di bilancio 2025 è giunto quindi il momento di tirare le somme delle modifiche più importanti.Fra esse trova certamente spazio la cancellazione dell’equiparazione degli stipendi dei ministri non parlamentari con i colleghi che siedono in aula. È stato invece stabilito un rimborso per le spese di trasferta relative all’espletamento delle loro funzioni. Rafforzato inoltre il divieto per incarichi extra-Ue a membri del Governo, deputati, senatori e presidenti di Regione, esteso anche alle consulenze intermediate da società o persone fisiche residenti nell’Ue.