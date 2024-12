Quifinanza.it - Manovra, corsa contro il tempo: pensioni e nodi da sciogliere

La Legge di Bilancio per il 2025, al centro del dibattito politico di fine anno, promette cambiamenti significativi. Mentre il Parlamento si affanna per approvarla entro il 31 dicembre, un emendamento già approvato alla Camera accende il dibattito sul futuro delle. L’emendamento, a firma della deputata leghista Tiziana Nisini, introduce la possibilità di anticipare il pensionamento a 64 anni grazie a un ponte tra previdenza obbligatoria e complementare, ma con regole che rischiano di escludere molti lavoratori.Tra le misure discusse, è ormai certo che l’aumento degli stipendi ai parlamentari, che aveva fatto tanto discutere, è stato escluso dalla.Decreti attuativi: il fardello delle vecchie manovreIl cammino della Legge di Bilancio non si ferma all’approvazione parlamentare.