Lombardia longeva, superano quota 3.400 i centenari. Dove si vive di più

Milano, 18 dicembre 2024 – Sfondano3400 iin, in crescita costante negli ultimi anni. Secondo i dati Istat, rielaborati da PoliS –, all’1 gennaio 2024 erano 3428, 375 in più rispetto al 2022, ben 1110 in più rispetto al 2019. Il trend in crescita è costante, grazie ai progressi della medicinaa e ad una maggiore attenzione al benessere. Negli ultimi dieci anni, isono cresciuti del 25% (erano 2740 nel 2014), e sono triplicati rispetto a 20 anni fa (erano 1058 nel 2004). Lasi conferma tra le regioni più longeve: all’1 gennaio 2024 gli abitanti di 100 anni e più incostituivano circa il 15% deiresidenti in Italia, con una predominanza del genere femminile (87% dei casi). Nello stesso periodo, con riferimento alla popolazione semi-supera, sono stati poco meno di 700 i residenti in Italia che hanno compiuto almeno i 105 anni di età: di questi, 101 vivono in, seppur in calo rispetto all’anno precedente (-10%).