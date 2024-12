Inter-news.it - LIVE Inter-Udinese Primavera 0-0: inizia la partita

Leggi su Inter-news.it

è lavalida per la sedicesima giornata di campionato. I nerazzurri cercano di agganciare la vetta della classifica. Segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 14.30.0-0 – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APP6? Zarate si butta in spaccata in area di rigore per prendere un pallone teso, gli crolla un difensore addosso e rimane a terra. Gioco fermo.4? Altra conclusione da fuori area di De Pieri con il sinistro, Cassin para ma rischia lasciando la palla al centro.2? OCCASIONISSIMA PER SPINACCE! Colpo di testa sul cross di Della Mora, palla fuori di poco.14.30LA!14.28 Le squadre stanno entrando in campo:in divisa nerazzurra,con la tradizionale bianconera.