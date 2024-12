Ilgiorno.it - La tragedia di Ernesto Della Mina, ecco cosa è successo e chi era l’imprenditore morto

Leggi su Ilgiorno.it

Traona, 18 dicembre 2024 - “Per tutti noi è come avere perso un familiare, un parente. Ci mancherà tantissimo”. A parlare è Marco Scamoni, sindaco di Mello, il paesino dove viveva, 72 anni, il noto imprenditore edile fondatoreDme Scavi di Traona che ieri ha perso la vita in seguito alle ferite riportate nel ribaltamento nelle gelide acque dell’Adda dell’escavatore che stava manovrando. Soccorso già in arresto cardiocircolatorio,è spirato sull’elicottero di Areu che lo stava trasportando all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Vedovo da qualche anno e padre di quattro figli, un maschio e tre femmine,stamane era impegnato per conto di Utr, l’Ufficio regionale territoriale di Sondrio, in lavori di svaso sulle rive del fiume a Traona. Il tragico incidente che è costato la vita al patronDme Scavi si è verificato a quattro giorni di distanza soltanto di quello di Bianzone, nel cantiere per la variante di Tirano, nel quale èa Salvatore Briamonte, 65 anni, originarioBasilicata.