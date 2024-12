Iodonna.it - La magia di Broadway sbarca agli Arcimboldi con un cast straordinario e l'orchestra dal vivo

Leggi su Iodonna.it

(askanews) – In anteprima assoluta a Milano, arriva al TAM TeatroMilano Anastasia Il Musical, lo spettacolo basato sull’omonimo film di animazione del 1997 che ha ispirato anche la versione teatrale didel 2017. Con la regia di Federico Bellone, l’dale brani indimenticabili come Quando viene dicembre o Viaggio nel passato, il musical viene presentato in anteprima assoluta a Milano, dal 25 dicembre 2024 al 12 gennaio 2025, al TAM Teatro. 10 serie tv a tema musicale guarda le foto Leggi anche › Anastasia, 60 anni fa il film che alimentò il mito della granduchessa sopravvissuta al massacro dei Romanov › Romanov: Anastasia non è morta nel 1918? Ladi Anastasia a teatro rivivrà grazie a un: Sofia Caselli sarà la protagonista, Anastasia, che porterà sul palco tutta la forza e la delicatezza di questo personaggio iconico.