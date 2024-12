Tg24.sky.it - Furti di auto ed estorsioni nel Catanese, eseguite 12 misure cautelari

Su delega della Procura di Catania, oltre 100 militari del comando provinciale dei carabinieri, con il supporto dei reparti specializzati dell'Arma, hanno eseguito un'ordinanza applicativa di misura cautelare personale rivolta a 12 persone, di cui 6 in carcere e 6 all'obbligo di dimora, emessa dal gip. Inoltre, sono stateuna serie di perquisizioni domiciliari con contestuale informazione di garanzia nei confronti di ulteriori 8 persone, indagate in stato di libertà. Stando all'accusa, gli indagati sono ritenuti responsabili, in concorso e a vario titolo, di estorsione, furto aggravato, ricettazione aggravata, produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti, oltre che di detenzione illegale di armi.