Fed taglia tassi al 425%-450% ma alza le attese su tassi futuri

Roma, 18 dic. (askanews) – La Federal Reserve, la Banca centrale degli Stati Uniti ha nuovamenteto idi interesse di sul dollaro per 25 punti base, con cui il livello di riferimento sui fed funds si abbassa a una forchetta del 4,25-4,50%. La decisione è in linea con leprevalenti, tuttavia in quest’occasione l’incertezza era particolarmente elevata, dato il persistere dell’inflazione al di sopra dell’obiettivo del 2% e data la solidità della crescita economica negli Stati Uniti. Al tempo stesso l’istituzione ha pubblicato le sue previsioni economiche aggiornate, che includono anche le aspettative dei componenti del direttorio (Fomc) sul futuro deidi interesse, e se per il 2024 è confermato un 4,4% mediano su tutti e tre gli anni successivi questesono state riviste al rialzo: al 3,9% sul prossimo anno, al 3,4% su 2026 e al 3,1% su 2027.