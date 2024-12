Oasport.it - F1, Sergio Perez non correrà con Red Bull nel 2025: il messicano saluta, sostituto da confermare

non sarà più un pilota Rede non guiderà la monoposto della scuderia austriaca nel. Il, reduce da una stagione disastrosa al volante della vettura di Milton Keynes, chiude così la propria avventura con il sodalizio legato alla nota bevanda. Il 34enne, che in questa annata agonistica ha collezionato quattro podi nelle prime cinque gare salvo poi finire nelle retrovie dello schieramento e concludere il Mondiale F1 in ottava posizione, termina la propria avventura in Reddopo quattro stagioni nell’ombra di Max Verstappen (cinque Gran Premi vinti tra il 2021 e il 2023).Il ribattezzato Checo aveva un contratto anche per il prossimo anno, ma i risultati degli ultimi otto mesi sono stati così lacunosi tanto da convincere la formazione a non onorare l’impegno fino in fondo.