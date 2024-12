Ilgiorno.it - Comune di Casalpusterlengo: stop all'esternalizzazione dell'asilo nido, gestione resta pubblica

Clamoroso e per certi versi improvviso dietrofront da parte deldisulla delicata questione del progetto di esternalizzare ladi via De Gasperi. Ieri mattina, al termine del confronto sindacale, il sindaco Elia Delmiglio ha comunicato la decisione di ritornare sui propri passi, mandando una lettera ai genitori dei piccoli che frequentano la struttura del quartiere Pilota. "Avevamo approvato una delibera di indirizzo per valutare la fattibilità di un percorso di confronto, approfondimento e ascolto all’esito del quale ci si riservava di confermare o integrare le scelte che, se condivise, sono le migliori" scrive il primo cittadino. Delmiglio ribadisce che, come avvenuto anche in passato, "non adottiamo scelte a prescindere" rimarcando "sempre la disponibilità a mettersi in discussione".