Chiara Ferragni a processo per truffa aggravata | presto la decisione del giudice

È passato ormai un anno da quello che è passato alla storia come il pandoro gate. Dodici mesi dal caso Balocco, che scalfì il mito dell’influencer più famosa d’Italia e, poco tempo dopo, causò la rottura della coppia più seguita dello Stivale. E adesso, su cui pesa un’accusa per, attende ladella procura di Milano, per scoprire se il caso verrà archiviato o, al contrario, l’imprenditrice digitale si troverà sul banco degli imputati in unaccusata di: andrà a?Lo scorso ottobre, il pubblico magistrato della procura di Milano Cristian Barilli e l’aggiunto Eugenio Fusco hanno concluso l’inchiesta riguardante la falsa beneficenza che ha accompagnato la vendita dei pandori Balocco e delle uova di Pasqua Dolci Preziosi.