Lanazione.it - Censimento della popolazione 2024: ultimi giorni per compilare il questionario

Arezzo, 18 dicembreperilC’è tempo fino a lunedì 23 dicembre per le famiglie che hanno ricevuto la lettera dall’Istat che invita a partecipare al. La modalità è quella dell’intervista che può essere rilasciata a casa a un rilevatore incaricato dal Comune, per telefono o presso l’ufficio statistica. L’intervista va prenotata contattando quest’ultimo a@comune.arezzo.it o ai numeri 0575/377237 – 199 – 215 – 204. Per maggiori dettagli https://www.comune.arezzo.it/-se-ne-fai-parte-fai-tua-parte, https://www.istat.it/it/censimenti/-e-abitazioni La partecipazione alè un obbligo di legge. Dopo la scadenza saranno avviate le attività per accertarne la violazione.