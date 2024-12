Oasport.it - Basket femminile: Schio mai in partita a Mersin, brutta sconfitta in Eurolega

Il match di maggior grido fino ad ora per il Familain quest’2024-2025 finisce non proprio nella miglior maniera possibile. Il CBKdomina fin dall’inizio, approfittando di una squadra ospite priva di Crippa e Sottana, e vince per 86-52. Domina Natasha Howard con 11/17 al tiro e 26 punti, ma 20 anche per Iliana Rupert. Per le scledensi solo Ivana Dojkic e Kitija Laksa in doppia cifra (11).Inizio shock per il Famila, che si ritrova subito sotto per 7-0 con una fiammata di Rupert e Fauthoux. Keys sblocca, ma lei e Andrè sono una goccia d’acqua nella tempesta che si scatena sulla testa delle ospiti. Howard è inafferrabile, e praticamente da sola spinge fin sul 23-4, prima di un paio di canestri di Andrè e Verona che significano 23-8 dopo 10?.Juhasz e Dojkic (soprattutto la seconda) riescono a mettersi in(23-12), ma l’unico tentativo del match didi rientrare veramente viene spazzato via ancora da Howard, che utilizza tutti i modi possibili e immaginabili per mandare in crisi la difesa delle venete.