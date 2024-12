Lettera43.it - Astronauti bloccati sulla ISS: il rientro slitta a fine marzo

Il 5 giugno, giorno della loro partenza da Cape Canaveral, credevano di restare in orbita per pochi giorni. GliButch Wilmore e Suni Williams,Stazione spaziale internazionale da allora per un malfunzionamento della navicella Boeing Starliner, non rientreranno prima di. La Nasa ha infatti nuovamente rinviato il viaggio di ritorno, previsto a bordo di una capsula Dragon di SpaceX per febbraio, «per dare ai team il tempo di completare lo sviluppo di una nuova navicella». In caso di conferma, i due avranno trascorso oltre nove mesi in orbita. A settembre, in una conferenza stampa, avevano però tranquillizzato dicendo di essersi adattati bene al soggiorno prolungato, nonostante la maggior parte delle spedizioni non superi i sei mesi.Suni Williams durante una conferenza stampa (Getty Images).