Arte | la presentazione della Vergine al Tempio esposta a Palazzo Reale

Torna visibile, dopo un complesso restauro sostenuto dal ministeroCultura , la tela raffigurante laaldi Massimo Stanzione: il 19 dicembre (ore 16.00) sarà presentata al pubblico nella Sala Carbonara deldi Napoli. Il dipinto, datato al 1618 e originariamente pdel ciclo decorativo del soffitto ligneochiesa dell’Annunziata di Giugliano in Campania, è stato restaurato grazie ai fondiprogrammazione triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024. La tela sarànegli spaziSoprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Napoli in occasione delle giornate di valorizzazione del 21, 22 e 28 dicembre, offrendo al pubblico l’opportunità unica di ammirare l’opera restaurata prima del suo ritorno nella sede originaria nella chiesa dell’Annunziata di Giugliano in Campania.