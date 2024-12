Lanazione.it - Arezzo, 30enne ghanese in custodia cautelare per incendio alla questura

Rimane in cella. È la decisione del tribunale dinei confronti delche lunedì mattina ha dato fuoco all’ingresso delladie ferito un agente che è uscito dal pronto soccorso con 10 giorni di prognosi. Non ha spiegato davanti al giudice quello che gli era passato per la testa quando è entrato incon una bottiglia di gasolio dquale, con uno pneumatico, ha fatto partire la fiammata nella sala d’aspetto. Fiammata che ha mandato in tilt alcuni degli uffici dellache oggi riapiranno al pubblico, salvo quello immigrazione. Ieri la vicenda è arrivata in tribunale per l’udienza di convalida e la direttissima per la quale è stato chiesto il termine a difesa. C’è dunque da aspettare per la sentenza. Fatto sta che il pm Luigi Niccacci ha chiesto giudice Antonio Dami lain carcere che poi è stata disposta dal tribunale.