Scream 7 | Mason Gooding riprenderà il suo ruolo

sarà tra i protagonisti del cast di7, ennesimo capitolo della famosa saga legata al villain Ghostfare.Il the Hollywood Reporter questa notte ha confermato il ritorno del giovane attore direttamente dagli ultimi due capitoli della sagaformava con Jenna Ortega, Melissa Barrera e Jasmin Savoy Brown il quartetto di attori su cui avrebbe dovuto reggere la rinascita della saga, ma sappiamo cosa è successo con Ortega e Barrera che, come noto, nonil suo. Sarà interessante, a questo punto, capire se la produzione confermerà anche il ritorno della Savoy Brown.Il casting in atto di7 segue la oramai famosa querelle legata al licenziamento di Melissa Barrera (qui l’articolo) ed all’addio di Jenna Ortega, le due giovani attrici emergenti su cui sembrava basata la rinascita del franchise con protagonista il villain Ghostface.