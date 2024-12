Lortica.it - Opocsoro

Benvenuti nell’oroscopo del 17 dicembre! Le stelle oggi sembrano particolarmente di buon umore. o forse no? Dipende tutto da come prendete le cose. Che siate pronti a conquistare il mondo o solo a sopravvivere alla domenica, lasciatevi guidare (e un po’ prendere in giro) dai consigli astrali di oggi.Ariete(21 marzo – 20 aprile)Oggi siete carichi come una sveglia che suona alle 6 di mattina, ma non tutti apprezzano questa vostra energia travolgente. Forse sarebbe meglio dosare l’entusiasmo, soprattutto se state cercando di convincere qualcuno a fare qualcosa di folle tipo andare a correre all’alba. Toro(21 aprile – 20 maggio)Oggi la vostra parola d’ordine è comfort. Siete determinati a trascorrere la giornata tra coperte e dolci, ma qualcuno potrebbe disturbare il vostro idillio con richieste assurde tipo “usciamo”.