Nott de Bisò 2025 | torna la più attesa notte dell' inverno faentino tra novità e tradizione

Faenza (Ravenna), 17 dicembre 2024 - Tra, Faenza si prepara ad accogliere lade, il tradizionale evento che si svolge ogni anno il 5 gennaio, vigilia’Epifania,ndo a riempire Piazza del Popolo a partire dalle 10 con stand gastronomici, intrattenimento per grandi e piccoli e il suggestivo rogo del Niballo allo scoccarea mezzae. Un appuntamento attesissimo, che ogni anno chiama a raccolta migliaia di persone nella serata che chiude simbolicamente il calendarioe Manifestazioni del Niballo 2024. Il grande Niballo che si richiama al condottiero cartaginese Annibale e che storicamente rappresenta il pericolo saraceno e le avversità, farà il suo ingresso in Piazza del Popolo, come vuole la, su un carro trainato dai buoi e verrà posizionato al centro esattoa città, nel punto d’incontroe antiche viea Faventia romana, il cardus (via Aemilia) e il decumanus.