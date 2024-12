Uominiedonnenews.it - Neslihan Atagul, Vita Privata: Chi E’ Il Marito E Che Lavoro Fa!

Leggi su Uominiedonnenews.it

Atagül e Kadir Do?ulu, una delle coppie più amate dello showbiz turco, annunciano l’arrivo del loro primo figlio. Scopri la loro storia d’amore!Atagül e suoKadir Do?ulu: una coppia d’oro del cinema turcoAtagül, una delle attrici più amate e talentuose della Turchia, è sposata con Kadir Do?ulu, attore e modello turco di grande successo. I due si sono conosciuti sul set della serie televisiva Fatih Harbiye nel 2013, dove recitavano come protagonisti, e da allora non si sono più lasciati.Kadir Do?ulu, nato il 19 aprile 1982 a Mersin, ha iniziato la sua carriera come modello per poi affermarsi nel mondo della recitazione grazie al suo talento e al fascino carismatico. È apparso in numerose serie di successo come Sevdam Alabora, Muhte?em Yüzy?l Kösem e Vuslat.