Lanazione.it - Mutui, richieste in aumento. E sempre più giovani comprano la prima casa

Leggi su Lanazione.it

Perugia, 17 dicembre 2024 – Arrivano nuovamente segnali positivi dal mercato dei; secondo l’osservatorio congiunto Facile.it –.it, nei primi dieci mesi dell’anno ledi finanziamento raccolte online in Umbria sono aumentate del 3% rispetto allo stesso periodo del 2023. Notizie positive provengono anche dal mercato immobiliare: secondo i dati dell’Agenzia delle Entrate nel secondo trimestre 2024 le compravendite di abitazioni in Umbria hanno registrato, infatti, un incremento del 3% rispetto allo stesso periodo del 2023. Guardando all’identikit di chi ha presentato domanda di mutuo in Umbria emerge che l’importo medio richiesto nei primi dieci mesi del 2024 è stato pari a 112.645 euro, indel 2% rispetto allo stesso periodo del 2023. Cresce anche il valore medio dell’immobile oggetto di mutuo, salito nel 2024 a 182.