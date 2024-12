Scuolalink.it - MusEdu: un progetto per contrastare la povertà educativa e culturale

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa inviato dalla Direzione Relazioni Media e Comunicazione Interna della Fondazione De Agostini, riguardante il– Arte e scienza tra scuola e museo. Si tratta di un’iniziativa volta ala, che coinvolge le scuole primarie di Milano, in particolare quelle situate in contesti sociali e culturali difficili. Realizzato in collaborazione con l’Università Bicocca, con il patrocinio del Comune di Milano e il sostegno di Fondazione Banca Popolare di Milano,offre ai bambini l’opportunità di accedere a esperienze culturali nei musei cittadini, promuovendo al contempo la formazione di docenti e studenti tramite percorsi didattici innovativi. Ilsi propone di stimolare la crescita personale edelle nuove generazioni, avvicinando i giovani alla bellezza e ai luoghi d’arte, e contribuendo a sviluppare competenze e creatività.