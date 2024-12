Ilfattoquotidiano.it - Meloni attacca Pd e M5s: “Non funzionano le macumbe, fate corsi di voodoo. Stipendi dei ministri? Davate soldi pubblici a Grillo”

Hato i 5 stelle, Giuseppe Conte e il Partito democratico. Il tema del dibattito solo le comunicazioni della presidente del consiglio in vista del Consiglio europeo, ma nelle sue repliche Giorgiaparla sopratutto di politica interna. “Prendo atto che per alcuni colleghi dell’opposizione loo dei parlamentari troppo alto per un ministro bisognerebbe essere conseguenti nelle proposte che poi si fanno” ma “eviterei di farmi dare lezioni particolarmente dai colleghi del Movimento 5 Stelle perché è possibile che questa norma non vada bene ma detto da quelli che hanno spesodegli italiani per dare 300 mila euro degli italiani a Beppeanche no”, ha detto la premier, replicando alle critiche sulla norma che alzava le paghe dei componenti del governo non eletti in Parlamento.