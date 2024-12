Calciomercato.it - Lazio-Inter, Baroni: “Colpa mia, non avverrà più. Zaccagni nervoso, gli ho detto di stare zitto”

Le parole del tecnico biancoceleste e di Adam Marusic dopo la batosta contro l’che porta uno stop brusco nella stagione dellaLacrolla in casa contro l’fermando una corsa che sembrava inarrestabile. All’Olimpico finisce 6-0, ma èa prendersi tutte le responsabilità per non aver gestito la partita a livello emotivo.Marco(LaPresse) – calciomercato.itNel postpartita le parole in conferenza del tecnico biancoceleste: “Mi assumo io la responsabilità della sconfitta. La squadra ha ceduto dal punto di vista, abbiamo perso distanze, ci siamo disuniti e questa è una mia responsabilià, segno che non sono stato bravo a gestire la parte emotiva. Puoi perdere, ma non disunirti, innervosirti. Non abbiamo fatto falli, non pressavamo e andavamo lunghi. Giusto che mi assumi io la responsabilità”.