La Superlega diventa Unify League | A22 chiede il riconoscimento a FIFA e UEFA

Laha ufficialmente cambiato nome e da adesso in poi si chiamerà. Lo ha deciso la A22 Sports Management, società creatrice della manifestazione, che ha chiesto anche aildelle nuove competizioni calcistiche europee. E se lasarà l’insieme delle quattro (Star, Gold, Blue e Union) leghe previste da A22, che punta a coinvolgere 96 club in un format basato sul rendimento annuale e gironi da 14 partite, si chiameràanche la piattaforma streaming che trasmettere tutte le gare gratuitamente. Alla fase a gironi seguirebbe poi quella a eliminazione diretta, a partire dai quarti di finale. A22, in una lettera, ha aggiunto: «È importante sottolineare che il calendario rirà meno giornate rispetto alle competizioni attuali».Bernd Reichart (Getty Images).