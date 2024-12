Jasmine Paolini vince il Billie Jean King Cup Heart Award 2024

Leggi su Sportface.it

La stagioneè stata molto vicina ad un sogno per. L’azzurra ha vissuto durante questi 12 mesi il periodo migliore della sua carriera, spingendosi fino al quarto posto del ranWta, che occupa attualmente. La lucchese classe ’96 è stata capace di un exploit che in pochi si attendevano, ma ora che ha raggiunto i vertici proverà a confermarsi il più a lungo possibile.ha ottenuto le prime due finali slam della carriera, ha vinto il Wta 1000 di Dubai tornando ad alzare al cielo un trofeo a tre anni di distanza dall’ultima volta, ha partecipato alle Wta Finals di Riyadh e infine ha concluso con la ciliegina sulla torta della vittoria nellaCup con l’Italia. E questo soltanto in singolare, mentre in doppio con Sara Errani ha conquistato l’oro olimpico, gli Internazionali d’Italia e un altro Wta 1000 come quello di Pechino.