Quotidiano.net - Il principe Andrea esiliato dal Natale dei Windsor. Pesa la spy story cinese

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 17 dicembre 2024 - Il tradizionale incontro natalizio della famiglia reale britannica, che si tiene ogni anno a Sandrigham, vedrà un’importante assenza: il, duca di York, non parteciperà. Il motivo? Le polemiche riguardanti i suoi legami con Yang Tengbo, una presunta spiache si sarebbe insinuata nelle sale del potere del Regno Unito. Ilsi sarebbe dovuto unire ad altri 44 membri della Royal Family nella tenuta privata di suo fratello, re Carlo, a Norfolk. Ma la scorsa settimana un’udienza dell’Alta Corte ha rivelato che la presunta spiaYang Tengbo – a cui è stato vietato l’ingresso nel Regno Unito per questioni di sicurezza – sarebbe stato un confidente “stretto” del duca di York. Negli ultimi 20 anni, Yang ha vissuto tra il Regno Unito e la Cina, partecipando a numerosi eventi presso le residenze della famiglia reale, come alla festa di compleanno del