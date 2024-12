Lanazione.it - Il Futura soffre ma si impone sulla capolista

Pallavolo3 Adc Villaggio Chiavari 2 (25-19 / 25-22 / 20-25 / 23-25 / 15-9) PallavoloCeparana: Bandiera, Corallo, Cutolo, Franceschini, Fregoso, Fuggetti, Lambruschi, Mangora, libero Steni. All. Senesi Adc Villaggio Volley Chiavari: Attanasio, Costa, Daneri, Fasce, Lippi, Prolovich, Robbiano, Shahmoradi, Solari, Valagussa, liberi Lombardo e Castelvecchio. All. Terrile Arbitro: Pennetti CEPARANA – Importante successo, il terzo consecutivo, dellacontro laChiavari. Nei primi due set i locali i si impongono 25-19 e 25-22. Dal terzo qualcosa cambia e a spiegarlo è coach Senesi: "Abbiamo cominciato a soffrire di più e solo grazie a Bandiera siamo rimasti aggrappati al match. Gli avversari con l’opposto e la prima banda sono andati a terra con facilità, noi in attacco abbiamo evidenziato i soliti problemi.