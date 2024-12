Sport.quotidiano.net - Il Forlì si gode la doppietta di Gaiola: "Più vicino alla porta, che bello"

All’appello mancava solo lui. Il capitano. Riccardoha atteso il San Marino – impallinato 3-1 domenica al ‘Morgagni’ – per saziare la propria fame di gol con unalussureggiante, a coronamento di una prova maiuscola. In un colpo solo il 28enne centrocampista padovano, scuola Inter, ha trascinato ilal successo, si è allineato ai colleghi della terra di mezzo – Campagna e Menarini, già autori rispettivamente di 5 e un gol – e ha costretto i suoi critici più incalliti a cospargersi il capo di cenere. "Il mister mi ha aiutato molto. Ne condivido le idee e mi ritrovo nella sua filosofia di gioco, che esalta le mie qualità, per cui non posso che essere contento", spiega. E aggiunge: "In precedenza avevo avuto altre opportunità di andare a segno, senza riuscire però a concretizzarle.