Francia Macron si gioca tutto sul centrista Bayrou

Settantatré anni, sei figli, una fattoria nei Pirenei e un trattore che guida ancora personalmente. François, appena nominato primo ministro di, è il simbolo di un centrismo d’altri tempi. Radicato, pragmatico e sempre a un passo dal potere senza mai possederlo del. Fino a ora. Emmanuello ha scelto come capo del governo per necessità, non certo per affinità.L’eterno ritorno di, leader del Movimento Democratico (MoDem), è uno di quei politici che sembrano sempre in procinto di scivolare nell’oblio e invece tornano puntuali quando il gioco si fa stretto. Per, in un’Assemblea Nazionale frammentata,è diventato imprescindibile. Non c’è accordo che regga senza la sua spalla. Un compromesso che il presidente ha accettato a denti stretti consapevole che il suo nuovo primo ministro è tanto utile quanto scomodo.